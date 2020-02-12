ترامب يرشح مبعوثه الثاني إلى كوريا الشمالية كمندوب في الأمم المتحدة

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أعلنت الرئاسة الأمريكية أن الرئيس "دونالد ترامب" سوف يرشح المبعوث الأمريكي الثاني لكوريا الشمالية كمندوب لدى الأمم المتحدة.وأوضح البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الرئيس "ترامب" كشف عن نيته ترشيح "أليكس وانغ" نائب الممثل الخاص لكوريا الشمالية في وزارة الخارجية، ليكون المندوب الأمريكي المناوب للشؤون السياسية الخاصة في الأمم المتحدة.ويذكر أن هذه الوظيفة في الأمم المتحدة تتطلب رتبة سفير، وبالتالي سيتطلب تعيين "أليكس زانغ" موافقة مجلس الشيوخ. وكان "وانغ"، الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا لإجراء محادثات حول قضايا كوريا الشمالية، قد قاد جهود وزارة الخارجية الأمريكية بفعالية مع كوريا الشمالية منذ أن تولى "ستيفن بيغون"، كبير مبعوثي الولايات المتحدة لبيونغ يانغ، منصب نائب وزير الخارجية في شهر ديسمبر الماضي.ويثير هذا الترشيح تكهنات بأن قضايا كوريا الشمالية أصبحت ذات أولوية أقل بالنسبة لإدارة "ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر.