كوريا الجنوبية تضيف 568 ألف وظيفة في يناير

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تجاوز معدل نمو الوظائف في كوريا الجنوبية 568 ألفا في شهر يناير الماضي، ليسجل أكبر قفزة خلال خمس سنوات وخمسة أشهر. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحاصلين على وظائف في شهر يناير 26 مليونا و800 ألف شخص، بزيادة مقدارها 568 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويعتبر هذا هو أكبر نمو في عدد الوظائف الجديدة منذ شهر أغسطس من عام 2014، عندما تم تسجيل 670 ألفا، كما يعد شهر يناير هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتم فيه تسجيل معدل نمو شهري في الوظائف بأكثر من 500 ألف.وأضاف التقرير أن معدل توظيف الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 عامًا قد بلغ 60%، وهو أعلى رقم في أشهر يناير منذ أن بدأت البلاد في تجميع البيانات الشهرية ذات الصلة في يوليو من عام 1982.كما ارتفع معدل التوظيف لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا بنسبة 0,8% على أساس سنوي، ليصل إلى 66,7% في يناير، وهو أكبر رقم لأشهر يناير منذ عام 1989.وانخفض معدل البطالة في البلاد على أساس سنوي بنسبة 0,4%، ليصل إلى 4,1%.