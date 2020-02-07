إصابة خمسة ركاب في رحلة الإجلاء الثالثة بفيروس كورونا

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن خمسة أشخاص من بين 140 راكبا وصلوا من مدينة ووهان الصينية اليوم الأربعاء، قد أظهروا أعراضا للإصابة بفيروس كورونا الجديد.وأوضحت السلطات الصحية أن خمسة ركاب بالغين على متن الرحلة الجوية الكورية المستأجرة ظهرت عليهم أعراض تشمل الحمى وغيرها، ومن بينهم شخص واحد ظهرت عليه تلك الأعراض قبل أن يستقل الطائرة في ووهان ، بينما ظهرت الأعراض على الآخرين في أثناء فحوصات الحجر الصحي بعد وصول الطائرة إلى مطار "كيم بو" الدولي.وسوف يتم نقل الأشخاص الخمسة إلى المركز الطبي الوطني للعلاج بمعزل عن غيرهم. ويذكر أن رحلة الإجلاء الثالثة لمواطني كوريا الجنوبية في مدينة ووهان الصينية التي شهدت اندلاع فيروس كورونا، قد عادت إلى سيول صباح اليوم الأربعاء وعلى متنها 140 مواطنا كوريا جنوبيا وأفراد أسرهم الصينيين.