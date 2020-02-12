سام سونغ تكشف عن هاتف ذكي جديد قابل للطي رأسياً

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كشفت شركة سام سونغ للإلكترونيات عن هاتف جديد قابل للطي، ومجموعة من هواتفها الذكية الجديدة في الولايات المتحدة.وخلال حدث أقامته بهذه المناسبة في مدينة "سان فرانسيسكو"، أمس الثلاثاء، كشفت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة عن هاتفها الذكي الثاني القابل للطي، وهو "غالاكسي زد فليب"، الذي يمكن طيه رأسيا، وهو بشاشة حجمها 6,7 بوصة، ويوضع في الجيب عند طيه.وكشفت شركة سام سونغ أيضا عن مجموعة من أجهزتها الرائدة الجديدة، وهي "غالاكسي 20" و"غالاكسي 20 بلاس" و"غالاكسي ألترا"، وهي كلها أجهزة تدعم اتصالات الجيل الخامس.وقالت سام سونغ إن هذه الهواتف الثلاثة بها شاشات أكبر وكاميرات مُحسّنة وقدرات بطارية أعلى من سابقاتها في سلسلة "غالاكسي إس 10".