زيادة حالة عدم اليقين رغم تعزيز فرص العمل

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صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية والإستراتيجية بأن اتجاه استعادة فرص العمل الذي بدأ منذ النصف الثاني من العام الماضي يشهد مزيدا من الزخم، رغم تعرضه لحالة من عدم اليقين نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا - 19 وغيره من المسائل.جاء ذلك في الجولة الخامسة لاجتماع الوزراء المعنيين بالاقتصاد والخاص بمتابعة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الفيروس وسبل التعامل معه والجولة الرابعة لاجتماع تفعيل القوة الاقتصادية اللتين عقدتا اليوم الأربعاء في مقر الحكومة الكورية في سيول، حيث قال إن عدد الحاصلين على فرص عمل في شهر يناير الماضي سجل أكبر زيادة منذ 65 شهرا فيما بلغ معدل التوظيف النسبة الأعلى اعتمادا على معيار أشهر يناير.وأشار نائب رئيس الوزراء إلى الزيادة المسجلة في فرص العمل في قطاع الصناعات التحويلية والإنفاق المبكر على توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى التعافي الذي شهدته فرص العمل تركيزا في القطاع الخاص.لكن الوزير أكد في المقابل أن انتشار فيروس كورونا - 19 قد يؤثر سلبا على فرص العمل في مجال صناعة الخدمات وغيرها متعهدا ببذل كل الجهود، لتعزيز القدرة على إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص من خلال العمل على احتواء التداعيات الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا، وتعزيز القوة الاقتصادية.