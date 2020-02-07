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أعاد الفيلم الكوري "الطفيلي" كتابة سجل جديد من رواجه في مختلف أنحاء العالم، بعد أن كان قد أعاد كتابة التاريخ في سجل الدوائر السينمائية.يأتي ذلك في وقت تشهد فيه دور السينما الأمريكية زيادة كبيرة في عدد المشاهدين الراغبين في متابعة الفيلم الذي فاز بأربع جوائز رئيسية في مهرجان "الأوسكار" لهذا العام.ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" مهرجان هذا العام، بليلة "الطفيلي" ونصحت قرائها بمشاهدة الفيلم فورا إذا لم يشاهدوه بعد.وبالفعل زاد عدد الوافدين على دور السينما الأمريكية في اليوم التالي لفوز الفيلم بجوائز"الأوسكار".وجدير بالذكر أن عرض الفيلم الكوري في الولايات المتحدة، قد بدأ في شهر أكتوبر من العام الماضي وسط تزايد سريع في عدد دور السينما التي تعرضه.وبعد حصوله على جائزة القفاز الذهبي و4 جوائز في "أوسكار" هذا العام، سيرتفع عدد الدور التي ستعرضه في نهاية هذا الأسبوع لتصل إلى أكثر من ألفي دار.كما يذكر أن مبيعات الفيلم في الولايات المتحدة قد بلغت حوالي 42 مليار وون، وسط توقعات بأن تتجاوز 60 مليار وون قريبا.بالإضافة إلى ذلك يعيد الفيلم كتابة سجلاته من حيث الرواج، بعرضه في حوالي ألف و500 دار للسينما في بريطانيا، محتلا بذلك المركز الأول من بين الأفلام الآسيوية من حيث عدد دوار السينما العارضة، بينما تجاوز عدد مشاهدي الفيلم مليون مشاهد في اليابان.وبلغت مبيعات الفيلم في مختلف أنحاء العالم حتى الآن حوالي 200 مليار وون، في ظل توقعات بالزيادة في حجم مبيعاته مستقبلا، مع بداية عرضه في حوالي 130 دولة في العالم.