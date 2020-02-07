إطلاق تسمية كورونا-19 بالكورية، وCOVID-19 بالإنجليزية على فيروس كورونا الجديد

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صرحت السلطات الصحية الكورية بأنها قررت مستقبلا تسمية كورونا الجديد ب" كورونا-19" تماشيا مع قرار منظمة الصحة العالمية القاضي بتسمية الفيروس رسميا بCOVID-19 .وقال مركز التعامل مع الحوادث إن المنظمة الدولية قررت اتخاذ "COVID-19 " اسما جديدا لكورونا الجديد، مضيفا أنه سيعتمد هذا الاسم عند تسميته بالإنجليزية، وشرح أنه رأى ضرورة في إعتماد الاسم الكوري، نظرا لطول التسمية باللغة الإنجليزية.وسبق للمنظمة الدولية أن صرحت بأنها أطلقت على فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في الصين وانتشر إلى أنحاء العالم اسم " COVID-19"، مع الإشارة إلى أن مصطلح COVID-19 يتكون من CO الذي يعني كورونا، وVI الذي يعني الفيروس، وD الذي يعني مرضا. كما أن 19 يعني عام 2019 الذي شهد أول حالة إصابة بالفيروس.