عدم تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا-19 اليوم في البلاد

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لم تشهد البلاد اليوم الأربعاء تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا-19، حيث استقر إجمالي عدد المصابين بالفيروس حتى الآن عند 28 شخصا، بينهم أربعة تماثلوا للشفاء تماما.وقام مركز السيطرة على الأمراض المعدية والتعامل معها حتى الآن بفحص 5 آلاف و46 شخصا للتعرف على إمكانية إصابتهم بالفيروس. وجاءت اختبارات 4 آلاف و54 شخصا منهم سلبية ليتم رفع إجراء العزل الصحي عنهم، فيما ينتظر 992 شخصا آخرين نتائج فحوصهم.ويذكر أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحوص الطبية قد شهد زيادة بمعدل 230 شخصا اليوم الأربعاء بالمقارنة مع يوم أمس.من ناحية أخرى تم إدراج "هونغ كونغ" و"ماكاو" ضمن قائمة الدول الخاضعة لتطبيق إجراءات الدخول الخاصة بدءا من ساعة صفر من اليوم.ويذكر أنه تم حتى يوم أمس، تطبيق تلك الإجراءات الخاصة على جميع الكوريين والأجانب الوافدين من الصين، مع استثناء الوافدين من "هونغ كونغ" و"ماكاو".كما صرح المركز بأنه سيلزم بداية من اليوم كل الوافدين من هذه الدول الثلاث بتجهيز أجهزتهم المتنقلة بالتطبيق الخاص بالتشخيص الذاتي في أثناء إجراءات الدخول.ويهدف المركز بهذا التطبيق إلى تعزيز متابعة الحالات الصحية للوافدين بعد دخولهم أرض البلاد حيث يقومون بتسجيل المعلومات عن إمكانية ظهور أعراض مشتبهه بها لديهم من عدمه مثل الحمى والسعال والتهاب الحنجرة بشكل يومي، عبر التطبيق ولمدة 14 يوما بعد دخول البلاد.وفي حال تسجيل الأعراض في التطبيق، يتم توجيههم إلى الاستشارة التطوعية من خلال تقديم معلومات عن الأرقام الهاتفية لمكاتب الاتصالات التابعة للمركز والعيادات الطبية المتخصصة.أما بالنسبة للوافدين الذين سجلوا وجود أعراض على مدار يومين متتاليين، فيتم ربط المعلومات عن دخولهم بالحكومات المحلية ذات الاختصاص، من أجل التركيز على المتابعة الدقيقة لحالتهم والتأكد من زيارتهم للعيادات المختصة.