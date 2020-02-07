الحكومة الكورية تدعو اليابان إلى إلغاء قيودها التصديرية

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دعت الحكومة الكورية من جديد نظيرتها اليابانية إلى إلغاء قيودها على الصادرات إلى كوريا في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن تعليق موعد إنهاء العمل باتفاقية حماية المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو، هو خطوة مؤقتة من الجانب الكوري.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء بأن الحكومة الكورية تدعو اليوم نظيرتها اليابانية إلى إلغاء القيود بشكل عاجل حسب الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان يوم 22 من شهر نوفمبر في العام الماضي.وقال المسؤول إن حكومة سيول علقت إنهاء صلاحية العمل بالاتفاقية يوم 22 من شهر نوفمبر الماضي على افتراض أن يقوم الجانب الكوري بالتوقف عن رفع الدعوى القضائية بشأن القيود اليابانية على تصدير 3 مواد إلى كوريا وذلك بالتزامن مع تواصل الحوار السياسي حول مراقبة الصادرات بين البلدين، مع احتفاظ سيول بحق إنهاء فاعلية الاتفاقية في أي وقت.وأكد المسؤول على أنه يريد إعادة التذكير بأن الخطوة التي اتخذتها سيول هي إجراء مؤقت.ويعني هذا الموقف أنه في حال عدم مواصلة الحوار السياسي بين السلطات المسؤولة عن الصادرات للبلدين بالشكل المطلوب، فيمكن لسيول إحياء قرارها بإنهاء العمل بالاتفاقية العسكرية مع طوكيو.ويذكر أن الجانب الياباني لم يظهر حتى الآن موقفا إيجابيا من إلغاء القيود.وفي السياق ذاته شرحت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" في مؤتمر صحفي عقدته يوم 6 من هذا الشهر أن الحوار بين سلطات مراقبة الصادرات في البلدين، قد جرى بالفعل إلا أنه من الواضح أن الوضع لم يعد بعد إلى مرحلة ما قبل فرض القيود اليابانية يوم الأول من شهر يوليو في العام الماضي.وصرحت الوزيرة أن كوريا تمتلك الحق في إعادة تفعيل قرارها بإنهاء العمل بالاتفاقية العسكرية مع اليابان وفقا لما تتطلبه المصلحة الوطنية للبلاد.