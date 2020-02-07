مباحثات بين الجانبين الأمريكي والكوري الجنوبي في سيول حول قضية الشمال النووية

Photo : YONHAP News

أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أمس الثلاثاء مباحثات في سيول على مستوى نواب المفاوضين بشأن القضية النووية للشمال، حيث تقاسم الجانبان التقييمات بشأن مسار الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وأجرت "لي مون هي" رئيسة فريق التخطيط الدبلوماسي حول القضية النووية للشمال في وزارة الخارجية الكورية و"أليكس وونغ" نائب ممثل القسم الخاص بشؤون كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية مباحثات على مستوى نواب المفاوضين في مقر وزارة الخارجية بسيول.وتشارك الطرفان خلال المباحثات الآراء حول الأوضاع في كوريا الشمالية كما ناقشا سبل التسريع في استئناف الحوار بين الولايات المتحدة والشمال.وسبق لنائب الممثل الأمريكي أن عقد اجتماع عمل مع "لي دونغ يول" رئيس فريق السلام والتخطيط الدبلوماسي في وزارة خارجية كوريا الجنوبية، حيث تبادل معه وجهات النظر بشأن مشروعات التعاون بين الكوريتين بما فيها تنظيم الرحلات الفردية إلى كوريا الشمالية، وربط السكك الحديدية والطرق بين الشمال والجنوب، وتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام.كما قابل نائب الممثل الأمريكي مدير قسم سياسة التوحيد في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.وقالت الوزارة إن الطرفين تبادلا آراءهما حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، واتفقا على التعاون الوثيق في جهود نزع الأسلحة النووية، وإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية في المستقبل.