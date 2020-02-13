فوز الأوسكار يجذب اهتمامًا عالميًّا بفيلم طفيلي

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أدى فوز فيلم "طفيلي" التاريخي بجوائز الأوسكار للمخرج الكوري الجنوبي "بونغ جون هو" إلى تعزيز الاهتمام العالمي بالفيلم.ووفقًا لموقع "Box Office Mojo"، فقد حقق فيلم الكوميديا السوداء إيرادات بقيمة تتجاوز نصف مليون دولار في أمريكا الشمالية يوم الاثنين الماضي، بعد يوم من حصوله على أربع جوائز أوسكار من بينها جائزة أفضل فيلم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 15% عن اليوم السابق و200% عن الأسبوع السابق.وقفز الفيلم أيضًا من المركز الثاني عشر ليحتل المركز الرابع، وهو أعلى مركز منذ إطلاقه في المنطقة قبل أربعة أشهر.وفي المملكة المتحدة، حقق الفيلم حوالي 1.4 مليون جنيه استرليني في عطلة نهاية الأسبوع الأول على صدوره بين يومي الجمعة والأحد، ليصبح الأعلى بين الأفلام غير الناطقة باللغة الإنكليزية.وفي شباك تذاكر اليابان، احتل الفيلم المركز الثاني في نهاية الأسبوع الماضي، حيث حقق مبيعات بقيمة 17.1 مليار وون.وقد فاز فيلم "طفيلي" يوم الأحد الماضي بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثاني والتسعين، ليصبح بذلك أول فيلم بلغة أجنبية يفوز بأشهر جائزة من جوائز أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية. كما حصل أيضًا على ثلاثة جوائز أوسكار أخرى لأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم روائي عالمي.