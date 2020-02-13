الحكومة تعتزم شراء المزيد من المنتجات الإبداعية

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لشراء ما قيمته حوالي 410 مليار وون من المنتجات الإبداعية، كجزء من الجهود الرامية إلى تشجيع الشركات المحلية وتحسين القدرة التنافسية للبلاد في عصر الثورة الصناعية الرابعة.وترأس النائب الثاني لوزير المالية "كو يون تشول" أمس الأربعاء الاجتماع الحكومي الثالث لفريق العمل الذي تم تشكيله لتعزيز شراء المنتجات المبتكرة.وقد وعد "كو" بتخصيص 1% من الإنفاق على مقتنيات المؤسسات العامة لشراء تلك المنتجات.واعتبارًا من عام 2018، اشترت الهيئات الحكومية والمؤسسات المركزية والإقليمية والعامة سلعًا تقدر قيمتها بنحو 41 تريليون وون.وقال نائب الوزير إن أولئك الذين يشترون المنتجات الإبداعية سوف يحصلون أيضًا على درجات ائتمان إضافية في التقييم السنوي للجهات الحكومية والعامة.