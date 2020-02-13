انتقادات محلية لتوصية الحكومة الكورية بعدم السفر إلى ست دول آسيوية

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أعربت الرابطة الكورية لوكلاء السفر (KATA) عن أسفها لتوصية الحكومة الكورية للمواطنين بالامتناع عن السفر إلى ست دول آسيوية بسبب فيروس كورونا-19 الجديد.وادعت الرابطة أمس الأربعاء أن هذه التوصية تسببت فقط في الارتباك وأدت إلى مشكلات لا لزوم لها للجمهور وقطاع السياحة.ونقلت الرابطة تصريحات الرئيس "مون جيه إين" مؤخرًا التي أكد فيها أهمية عدم الإفراط في القلق والخوف من الفيروس، وقالت إن تلك التوصية يمكن أن تؤدي إلى رد فعل عنيف من البلدان المدرجة في القائمة، وربما تؤدي إلى اتخاذ تدابير مماثلة ضد كوريا الجنوبية.وقالت الرابطة إن الخوف العالمي من الفيروس يمثل تهديدًا لنحو 100 ألف شخص يعملون في السياحة المحلية، وحثت الحكومة على طمأنة الجمهور بأنهم يمكنهم أن يظلوا آمنين من الفيروس من خلال الالتزام بقواعد الاحتياط.وكان المقر الرئيسي للإغاثة من الكوارث قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي توصية بعدم السفر إلى ست دول، من بينها سنغافورة واليابان وماليزيا، بسبب القلق المتزايد من احتمال إصابة من يسافرون إلى تلك المناطق بفيروس كورونا-19 الجديد.والدول الثلاث الأخرى هي فيتنام وتايلاند وتايوان.