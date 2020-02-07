مكتب الفاو في بيونغ يانغ يشكك في ادعاء خلو كوريا الشمالية من الإصابات بفيروس كورونا-19 الجديد

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نقلت إذاعة صوت أمريكا (VOA) أن مسؤولا في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة - الفاو (FAO) قد عبر عن شكوكه في ادعاء كوريا الشمالية بأن البلاد لم تشهد أي حالات للإصابة بفيروس كورونا-19 الجديد.وقال النائب الممثل "بير ماندال" في مكتب الفاو في بيونغ يانغ أمس الأربعاء إن سلطات كوريا الشمالية أبلغت الفاو بعدم وجود أي حالات للإصابة بالفيروس، لكن المنظمة تشك في هذا الادعاء.وقالت الإذاعة إن ممثل الفاو لم يقدم دليلًا يؤيد ذلك الشك.كما ذكر التقرير أن المنظمات الدولية تواجه صعوبات في أنشطتها في كوريا الشمالية، بسبب إغلاق الشمال لحدوده.وقال مسؤول منظمة الفاو إن أحد مسؤولي مكتب منظمة الصحة العالمية في بيونغ يانغ زار تايلاند الشهر الماضي عبر الصين، ولم يعد بعدُ إلى كوريا الشمالية.