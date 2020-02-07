نائب رئيس مكتب الأمن القومي يزور روسيا

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وصل نائب رئيس مكتب الأمن القومي لكوريا الجنوبية إلى موسكو لإجراء محادثات حول التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية.ووصل "كيم هيون تشونغ" نائب مستشار الأمن القومي للرئيس "مون جيه إين" إلى موسكو في الساعة 4:20 مساء أمس الأربعاء.وصرح "كيم" للصحفيين لدى وصوله بأنه جاء إلى موسكو لمناقشة القضايا المعلقة بين البلدين وزيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.لكنه رفض التعليق على ما إذا كان سيناقش التعاون بين الكوريتين والمفاوضات المتوقفة بين بيونغ يانغ وواشنطن خلال زيارته.وقال "كيم" إنه سيبقى في موسكو لمدة ثلاثة أيام، مستبعدًا إمكانية عقد اجتماع مع المسؤولين الكوريين الشماليين أثناء الإقامة.وتأتي زيارة "كيم" لروسيا بعد أربعة أيام من زيارته الأخيرة إلى واشنطن.