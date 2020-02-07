منظمة الصحة العالمية تدعو إلى السماح للسفن بدخول الموانئ والعمل بمبدأ الإجراءات الحرة

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حثت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان على احترام مبدأ الرعاية المناسبة لجميع المسافرين والعمل بمبدأ "الإجراءات الحرة" للسفن.جاءت تلك الدعوة في كلمة رئيس المنظمة "تيدروس غيبرييسوس" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء في مقر المنظمة في جنيف بسويسرا.وقال رئيس المنظمة العالمية إنه من بين الحالات الثماني والأربعين الجديدة خارج الصين التي تم تأكيدها أمس، كان هناك أربعون حالة منها على متن سفينة "الأميرة الماسية" والتي تخضع الآن في اليابان للحجر الصحي.وقال الدكتور "تيدروس" إن المنظمة على تواصل مستمر مع الحكومة اليابانية والمنظمة البحرية العالمية ومالك السفينة لضمان صحة جميع المسافرين.وأشار إلى أن ثلاث سفن سياحية تعرضت للتدقيق والتأخير في المرافئ أو مُنعت من دخول المرافئ غالبا دون إجراء تقييم للمخاطر بناء على الأدلة.وقال رئيس المنظمة أيضًا إن المنظمة تعمل مع المنظمة البحرية الدولية لإصدار بيان لاحترام مبدأ "الإجراءات الحرة" للسفن ومبدأ الرعاية المناسبة لجميع المسافرين وفقا للوائح الصحة الدولية.