انخفاض عدد المسافرين الصينيين إلى كوريا الجنوبية بنسبة 62% بسبب أزمة تفشي الفيروس

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انخفض عدد المسافرين الصينيين إلى كوريا الجنوبية بصورة حادة منذ ظهور فيروس كورونا-19 الجديد (COVID-19).ووفقًا لبيانات وزارة العدل أمس الأربعاء، فقد زار البلاد نحو 3300 مسافر صيني أول أمس الثلاثاء.ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 39% عن الرقم المقابل في الثالث من أبريل في عام 2017، عندما تدنى عدد المسافرين الصينيين إلى أدنى مستوياته بسبب توتر العلاقات الثنائية آنذاك بعد نشر نظام "ثاد" الأمريكي المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية في مارس عام 2017.وخلال الأحد عشر يومًا الأولى من هذا الشهر، دخل البلاد حوالي 65 ألف صيني، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 62% على أساس سنوي.كما انخفض عدد الكوريين الجنوبيين الذين يزورون الصين خلال الفترة نفسها بنسبة 81% على أساس سنوي، ليبلغ عددهم 2700 ألف شخص.