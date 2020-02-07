الحكومة تنفق 250 مليار وون لإنقاذ الشركات المتضررة من كورونا 19

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صرحت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة بأنها ستقدم مبلغ 250 مليار وون لفائدة الشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا 19 بدءا من اليوم الخميس وبواسطة أربع مؤسسات مالية.جاءت هذه الخطوة تلبية لخطة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الصغيرة التي أعلنت عنها الحكومة الكورية بعد اجتماعها الذي عقدته أمس بشأن سبل تعزيز القوى الاقتصادية.وطبقا للخطة سيتم تقديم 25 مليار وون من مبلغ استقرار الإدارة للطوارئ لمؤسسة الترويج لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة، و105 مليارات وون من صندوق الضمان التكنولوجي، لفائدة الشركات المتضررة.ومن بين الشركات التي ستتلقى الدعم المالي، شركات صغيرة ومتوسطة في مجال السياحة والعروض الفنية والرحلات، وهي شركات تعرضت لخسائر بسبب انكماش الاستهلاك، إضافة إلى شركات تحويلية تعرضت لخسائر نتيجة تعطل الإنتاج في شركات متعاونة معها، علاوة على شركات صغيرة ومتوسطة تضررت بفعل تعطل استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات من وإلى الصين.كما سيتم تقديم 20 مليار وون من مبلغ صعوبات الإدارة لمؤسسة الترويج لدعم أسواق أصحاب المشروعات الصغيرة، و100 مليار وون من صندوق الضمان الائتماني لفائدة أصحاب مشروعات صغيرة، ممن تضرروا بآثار الفيروس.ويوجد من بين المستفيدين من هذا الدعم، أصحاب مشروعات صغيرة واجهت تراجعا في مبيعاتها أو خسائر تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى الصين في قطاع الخدمات ذات الصلة بالأطعمة والإقامة والبيع بالتجزئة والجملة والنقل والتسلية والرحلات.كما ستقدم الحكومة الدعم لفائدة الشركات التي تواجه صعوبات في تسديد قروضها القائمة من خلال تقديم المهلة أو تأخير موعد تسديد القروض.وفي هذا السياق قالت "بارك يونغ سون" وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة إن وزارتها ستعمل على توفير الأموال بشكل مبكر ودقيق لفائدة الشركات المتضررة، حتى تتغلب على الصعوبات الحالية وتكرس جهودها للقيام بالأنشطة الاقتصادية الفعالة. وأضافت أنها ستخصص ميزانية إضافية إذا لزم الأمر.