لا إصابة جديدة بكورونا 19 في البلاد ليومين متتاليين

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صرح مركز التعامل مع السيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها صباح اليوم الخميس بأن البلاد لم تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا 19.يذكر أن البلاد لم تشهد أي حالة إصابة جديدة بالمرض ليومين متتاليين بعد الإصابة الأخيرة الثامنة والعشرين بالفيروس التي سجلت صباح أمس الأول الثلاثاء.وقد شملت الفحوص الطبية حتى الآن 5 آلاف و769 شخصا باستثناء المرضى المصابين به ومنهم 670 شخصا يخضعون حاليا للفحوص وهم في حالة عزل.كما تم رفع العزل عن 5 آلاف و99 شخصا بعد أن تم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.من ناحية أخرى، وصل 147 مواطنا كوريا كانوا يقيمون في مدينة "ووهان" بالصين على متن طائرة خاصة إلى مطار "كيمبو" الدولي في البلاد أمس الأربعاء حيث تم التأكد من عدم إصابة جميعهم بكورونا 19، ولهذا فإن جميعهم دخلوا في مساكن مؤقتة تم إنشاؤها في الأكاديمية العسكرية للغات الأجنبية في مدينة "إيتشون" بمقاطعة كيونغ كي.