حزب كوريا الحرة يغير اسمه إلى حزب كوريا المستقبلي الموحد

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اختار حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي اسم "حزب كوريا المستقبلي الموحد" اسما جديدا له بعد الاتحاد مع حزب المحافظين الجدد وحزب التقدم.ويقال إن الحزب قد اتخذ اسمه الجديد، بعد مرور 3 أعوام على اسمه الذي يحمله حاليا.ومن المتوقع أن يعقد الحزب مؤتمرا عاما له من أجل منح الموافقة على الاتحاد مع الحزبين الآخرين واتخاذ اسمه الجديد، قبل تشكيل فريق مسؤول عن إجراءات الاندماج.من ناحية أخرى، قرر الحزب المعارض الرئيسي إلغاء عضوية النائب " لي جونغ ميونغ" الذي كان قد أدلى بتصريحات تسيء إلى الحركة الديمقراطية في مدينة كوانغ جو في أعوام ثمانينات القرن الماضي.وقال النائب " شيم جيه تشول" زعيم التكتلات البرلمانية للحزب إن النائب "لي" سينضم إلى حزب كوريا المستقبلي.أما الحزب الديمقراطي الحاكم فقد انتقد حزب كوريا المستقبلي ووصفه بأنه حزب مزور.ومن المتوقع أن يقرر مركز إدارة الانتخابات إمكانية تسجيل حزب كوريا المستقبلي، ولهذا من المنتظر أن يواصل الحزب الحاكم حملاته الهجومية على هذا الحزب، مبررا ذلك بأنه يتعين على مركز إدارة الانتخابات عدم السماح بهذا التراجع السياسي وفق تقديره.