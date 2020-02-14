قائد أمريكي يتهم الصين بتقويض الاستقرار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي

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قال قائد عسكري أمريكي رفيع المستوى إن الصين تقوِّض الاستقرار الإقليمي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.ووفقًا لوكالة رويترز، فقد شارك الأدميرال "فيليب ديفدسون" قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي في حدث في سيدني أمس الخميس، حيث قال إن الصين تهدد سيادة الدول الصغيرة في منطقة المحيط الهادئ.وقال "ديفدسون" إن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع توسع بكين في المنطقة، متهمًا الصين بالتجاوز في الدعاوى الإقليمية وممارسة التخويف العسكري للدول الأخرى وإيقاعها في فخ الديون.وأضاف القائد الأمريكي أن الصين تسعى إلى "السيطرة على تدفق التجارة والتمويل والاتصالات والسياسة وطريقة الحياة في المنطقة".ولم تظهر الصين ردًّا فوريًّا على هذه التصريحات، لكنها نفت سابقًا اتهامات مماثلة، بما في ذلك أنها تقوم بإيقاع الدول الصغيرة في "فخ" الديون.