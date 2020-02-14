ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 1367 بعد تغيير الصين لطريقة عدِّ الإصابات

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أعلنت السلطات الصينية أنَّ عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد أو "كوفيد-19" قد ارتفع بمقدار أكثر من 250 حالة في يوم واحد، كما ارتفع عدد الحالات المصابة بمقدار 1500 حالة في اليوم نفسه.ووفقًا للجنة الصحية الصينية، فقد توفي 254 مريضًا في جميع أنحاء الصين بسبب الفيروس يوم الأربعاء، بينما أصيب 15 ألفًا و152 شخصًا بالفيروس في نفس اليوم.وبذلك يصل العدد التراكمي لضحايا الفيروس إلى 1367 حالة، والعدد التراكمي للمصابين إلى 59 ألفًا و804 حالة، اعتبارًا من منتصف ليل أمس الخميس.وقد جاءت هذه القفزة الكبيرة في الأرقام بعد أن قررت السلطات الصينية تغيير طريقة عد الإصابات، لكي تشمل الحالات التي يتم "تشخصيها سريريًّا" ضمن الأعداد اليومية. وكان يشتبه في أن بكين لم تكن تبلغ عن العدد الفعلي للحالات المصابة بالفيروس الذي ظهر لأول مرة في مدينة "ووهان" في نهاية ديسمبر.كما ارتفع عدد الضحايا وعدد الإصابات الجديدة في مدينة "ووهان" بمقدار 216 حالة و13,436 حالة على التوالي خلال 24 ساعة.