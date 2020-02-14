كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وروسيا يناقشون قضايا شبه الجزيرة الكورية

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ذكرت مصادر أن دبلوماسيين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وروسيا عقدوا محادثات أمس الخميس في موسكو، لمناقشة قضايا شبه الجزيرة الكورية.ووفقًا لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الأمريكية في روسيا، فقد التقى نائب الممثل الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية "أليكس وونغ" مع نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف" والسفير "أولغ بورمستروف".وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إن الجانبين تبادلا بعمق وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وشددا على أهمية تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية بتسوية قضايا المنطقة.وقالت السفارة الأمريكية في روسيا إن "وونغ" أكد من جديد على استمرار انفتاح الولايات المتحدة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، لإحراز تقدم في جميع الالتزامات التي وقعها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قمة سنغافورة، بما في ذلك تغيير العلاقات بين البلدين وبناء السلام الدائم والتخلي عن الأسلحة النووية.كما أضافت أن "وونغ" أكد أيضًا على أهمية التعاون الوثيق بين واشنطن وموسكو.جاءت تلك الاجتماعات في الوقت الذي يزور فيه "كيم هيونغ تشونغ" نائب رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية موسكو لإجراء محادثات حول تعاون البلاد مع روسيا والقضايا الإقليمية.