تقرير: سيول وطوكيو تدرسان عقد محادثات لوزراء الخارجية في ميونيخ

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ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن كوريا الجنوبية واليابان تدرسان إجراء محادثات لوزراء الخارجية، على هامش المؤتمر الأمني الدولي الذي يُعقد هذا الشهر في مدينة ميونيخ الألمانية.وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الخميس إن البلدين يبحثان عقد محادثات بين وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الياباني "تشيميتسو موتيغي"، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني الذي سيُفتتح اليوم الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام.وقال التقرير إن المحادثات التي قد تنعقد غدًا السبت ستشهد تكرار طوكيو مطالبتها لسيول بأن تحل النزاع الثنائي بشأن أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية بإلزام الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين.وأضافت أنه يُتوقع أن يعقد الوزيران اجتماعًا ثلاثيًّا مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، للتعبير عن التزامهم بالتعاون الوثيق بشأن قضايا كوريا الشمالية.