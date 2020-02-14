سيول تبحث مع طوكيو إمكانية إجلاء الركاب الكوريين من السفينة السياحية المحتجزة في اليابان

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وسط ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا-19 في السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة في ميناء "يوكوهاما" باليابان، قالت الحكومة الكورية إنها ستبحث مع نظيرتها اليابانية في إمكانية إجلاء الركاب الكوريين من السفينة بشكل مبكر.ويذكر أن السلطات اليابانية قررت البدء في عملية إجلاء المسنين من السفينة يوم التاسع عشر من فبراير، حيث سيشمل قرار الإجلاء الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما، ويفوق عددهم ال 200 على متن السفينة.ووصل عدد المصابين بالفيروس على متن السفينة السياحية حتى أمس الخميس إلى 219 شخصا.ويبلغ عدد الكوريين على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية 14 ، منهم 9 من الركاب و5 من أعضاء طاقم السفينة حيث يقيم 13 من الكوريين الموجودين في السفينة في اليابان و1 منهم يقيم في كوريا الجنوبية.وقالت الحكومة الكورية إنها لم تتأكد من رغبة الكوري المقيم في كوريا في العودة إلى البلاد بعد نزوله من السفينة.وأضافت أنه لا يوجد أي مواطن كوري من بين المصابين بفيروس كورونا-19 على متن السفينة السياحية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت من الحكومة اليابانية أمس الخميس إجلاء 15 من مواطنيها الموجودين في السفينة بشكل فوري.