رؤساء كبرى الشركات الكورية يتعهدون بدعم جهود التغلب على فيروس كورونا-19

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تعهد رؤساء كبرى الشركات الكورية بدعم الجهود الرامية إلى التغلب على فيروس كورونا-19 من خلال خلق وظائف جديدة وزيادة حجم الاستثمارات.وقال مكتب الرئاسة الكورية اليوم الجمعة إن رؤساء كبرى الشركات الكورية، بمن فيهم "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، و"يون يوه تشول" نائب رئيس شركة "هيون ديه" للسيارات، و"تشيه تيه وان" رئيس شركة "إس كيه"، و"كو كوانغ مو" رئيس شركة "إل جي"، و"هوانغ كاك كيو" نائب رئيس شركة "لوتيه" القابضة، و"لي جيه هيون" رئيس شركة "سي جاي"، قد أبدوا تعهداتهم هذه خلال الحوار الذي أجراه الرئيس الكوري "مون جيه إين" معهم أمس الخميس في مقر غرفة التجارة والصناعة.وقال "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات إنه كان يتعين على شركته أن تستعد لمواجهة حالات الطوارئ مثل حادث فيروس كورونا بشكل مبكر، مؤكدا أنه سيبذل جهوده للتغلب على الفيروس.وأضاف "لي" إنه كانت هناك دائما أزمات، لكنه يمكن دوما التغلب عليها.ومن جانبه، قال "يون يوه تشول" نائب رئيس شركة "هيون ديه" للسيارات إن مصانع الشركة في كوريا ستعيد تشغيلها على مراحل، مشيرا إلى أن 38 من بين 40 مصنعا لإنتاج قطع غيار السيارات في الصين قد تم إعادة تشغيلها بفضل الدعم الحكومي.