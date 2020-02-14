كوريا الشمالية تعين وزيرا جديدا للأمن الشعبي

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قامت كوريا الشمالية بتعيين "كيم جونغ هو" نائب وزير الأمن الشعبي وزيرا جديدا للأمن الشعبي خلفا ل"تشيه بو إيل" الذي تم ترقيته مؤخرا ليكون مسؤولا رفيع المستوى في حزب العمال الحاكم.وطبقا لشجرة السلطة في كوريا الشمالية التي كشفت عنها وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية أمس الخميس، تم ترقية وزير الأمن الشعبي السابق "تشيه بو إيل" بعد المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم الذي عقد في شهر ديسمبر من العام الماضي، ليكون مسؤولا رفيع المستوى في اللجنة العسكرية المركزية للحزب، وتم تعيين "كيم جونغ هو" وزيرا جديدا للأمن الشعبي خلفا له.وقالت الوزارة إن شجرة السلطة في كوريا الشمالية شملت "لي سون كوان" الرئيس السابق للجنة التوحيد السلمي للوطن الذي أصبح وزيرا للشؤون الخارجية، مضيفة أنه لم يتم التعرف على الشخص الذي سيخلف "لي" في منصب رئيس لجنة التوحيد السلمي للوطن.وأشارت الوزارة إلى أنه تمت ترقية مستوى مدينة "كيسونغ" لتكون مدينة خاصة.