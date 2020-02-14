ضرورة تقديم الدعم لبيونغ يانغ لمنع انتشار فيروس كورونا في كوريا الشمالية

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أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على ضرورة الإسراع في تقديم مواد إنسانية لكوريا الشمالية، بما فيها معدات الحماية الشخصية والتشخيص، لمنع انتشار فيروس كورونا-19 فيها.وقال "خافيير كاستيلانوس" المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في آسيا والمحيط الهادىء في رده المكتوب على سؤال طرحه عليه راديو صوت أمريكا إنه من الضروري إعفاء المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية من العقوبات الدولية.ودعا "كاستيلانوس" إلى إعفاء المساعدات المالية المقدمة عن طريق المكتب الفرعي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كوريا الشمالية من العقوبات الدولية.ومن جانبه، قال مسؤول في لجنة العقوبات الكورية الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي لراديو صوت أمريكا يوم السادس من فبراير الجاري إن اللجنة مستعدة لمراجعة طلبات إعفاء عمليات الوقاية من مرض فيروس كورونا وعلاجه من نطاق العقوبات الدولية في أسرع وقت ممكن.