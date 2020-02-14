وزيرا خارجية كوريا والصين يتعهدان باستمرار التعاون في مكافحة فيروس كورونا

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اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا -19، ومواصلة العمل من أجل تحقق زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى سيول في النصف الأول من هذا العام.وتوصلت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الصيني "وانغ يي" إلى هذا الاتفاق يوم السبت خلال محادثات ثنائية عقدت على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي، حيث أعربت "كانغ" عن أملها في أن يتم احتواء اندلاع فيروس كورونا-19في الصين قريبًا، وطلبت من بكين الدعم المتواصل لجهود كوريا الهادفة إلى حماية مواطنيها وشركاتها في الصين.ومن جانبه أعرب "وانغ" عن امتنانه للدعم الذي قدمته حكومة كوريا الجنوبية والقطاع الخاص الكوري، وأكد أن بلاده ستعمل عن كثب مع كوريا الجنوبية للتعامل مع قضية انتشار الفيروس. وبعد الاجتماع، أخبرت "كانغ" المراسلين بأنها شددت هي ونظيرها الصيني من جديد على مواصلة العمل من أجل تحقق زيارة الرئيس "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام كما تم الاتفاق عليه سابقًا. ومع ذلك، أضافت "كانغ" أن التفاصيل ذات الصلة بالزيارة، بما في ذلك موعدها المحدد، سوف تتطلب ترتيبات إضافية.