إغلاق غرفة الطوارىء في مستشفى آنام بعد إصابة بفيروس كورونا-19

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أغلق مستشفى جامعي في سيول غرفة الطوارئ التابعة له بعد أن ثبتت إصابة مريض بفيروس كورونا -19عقب زيارته إلى هناك.وصرح مستشفى آنام بجامعة كوريو في العاصمة الكورية الجنوبية سيول أمس الأحد بأنه أغلق غرفة الطوارئ التابعة له بعد التأكد من إصابة رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 82 عامًا بفيروس كورونا-19 في وقت سابق اليوم، ليكون المريض التاسع والعشرين بالفيروس الجديد في البلاد.وكان الرجل قد زار غرفة الطوارئ في اليوم السابق بسبب مرض في القلب، وأجرى المستشفى اختبارا للفيروس بعد أن وجد أن الرجل مصاب بالتهاب رئوي في اختبار الأشعة السينية.وأبلغ المستشفى على الفور نتيجة الفحص للسلطات الصحية، وقرر إغلاق غرفة الطوارئ. وأشار المستشفى إلى أنه لم تظهر على المريض أية أعراض للحمى أو مشاكل في الجهاز التنفسي عندما زار غرفة الطوارئ. ووفقًا للسلطات الصحية، لم يقم المريض بأي رحلات خارجية ولم يتصل بأيٍّ من المرضى المؤكدة إصابتهم بالفيروس الموجودين في كوريا.وتجري السلطات الكورية تحقيقات حاليا بشأن المكان والموعد الذي أصيب فيه ذلك الرجل بالفيروس.