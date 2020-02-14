إصدار تحذيرات من الثلوج في مقاطعات جولا وتشونغ تشُنغ وكيونغ كي

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تكون السماء غائمة على مستوى البلاد اليوم الاثنين، وأصدرت تحذيرات من الثلوج في بعض المناطق من مقاطعات "جولا" و"تشونغ تشُنغ" و"كيونغ كي".كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول ثلوج بمعدل يصل إلى 30 سنتيمترًا على جزيرتيْ "دوكدو" و"أوللونغ"، والمناطق الجبلية في جزيرة "جيجو".ومن المتوقع أن يسقط على الساحل الغربي من كوريا في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" ومقاطعتيْ شمال وجنوب "جولا" ما بين 5 إلى 10 سنتيمترات من الثلوج، في حين يتوقع أن تهطل ثلوج على مقاطعة "كيونغ كي" وأجزاء أخرى من مقاطعتيْ "تشونغ تشنغ" بمعدل يصل إلى 3 سنتيمترات.وقد انخفضت درجات الحرارة في العاصمة سيول إلى 6 درجات تحت الصفر صباح اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يبلغ أقصى ارتفاع لدرجات الحرارة في فترة ما بعد الظهر إلى ما بين 4 و5 درجات تحت الصفر، أي أقل بما بين 8 و11 مقارنة باليوم السابق. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات أيضا من الموجة الباردة في أجزاء من مقاطعتيْ "كيونغ كي" و"كانغ وان". وسوف تستمر الموجة الباردة في كوريا الجنوبية حتى يوم الغد الثلاثاء، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في سيول صباح الغد إلى 8 درجات تحت الصفر.