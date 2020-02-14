إجراء اختبار فيروس كورونا -19 على المرضى الذين لم يسافروا إلى الخارج

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إجراء اختبارات تشخيصية لفيروس كورونا -19 على المرضى المشتبه في إصابتهم، حتى ولو لم يقوموا بالسفر إلى الخارج.وكشف وزير الصحة "بارك ننغ هو" عن هذا القرار في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد بعد أن تم عقد اجتماع في هذا الشأن في المجمع الحكومي في سيول.وبموجب هذا القرار، سيتم إجراء الاختبار التشخيصي لفيروس كورونا -19 على المرضى المشتبه في إصابتهم وفقًا لتقدير الطبيب، حتى لو لم يقوموا بالسفر إلى الخارج. كما سيتم إجراء الاختبار على المرضى الذين يتلقون علاجا حاليا في المستشفيات، والذين يتلقون علاجا من الالتهاب الرئوي لأسباب غير معروفة.وقال الوزير "بارك" إن الحكومة قررت تعزيز الإجراءات من أجل حماية المؤسسات الطبية ومرافق التمريض من الفيروس أيضًا.وجاءت هذه القرارات بعد أن تم التأكد من إصابة رجل بفيروس كورونا -19، رغم أنه لم يسافر إلى الخارج ولم يقم بإجراء أي اتصال مع المرضى الآخرين الذين تم التأكد من إصابتهم في البلاد.