الإمارات توافق على تشغيل مفاعل نووي كوري

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وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تشغيل أول مفاعل نووي من بين أربعة مفاعلات نووية تقوم كوريا الجنوبية ببنائها هناك.وأعلن "حمد الكعبي" ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن هذا القرار في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"، أمس الاثنين، حيث قال إن التشغيل التجاري للمفاعل رقم 1 في محطة "براكة" للطاقة النووية سوف يبدأ في المستقبل القريب.وأشار المسؤول الإماراتي إلى أنه سيكون أول مفاعل نووي يتم تشغيله في العالم العربي، وأشاد بذلك باعتباره "لحظة تاريخية" لبلاده.ويذكر أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع "براكة" بواسطة اتحاد شركات (كونسورتيوم) تقوده شركة كوريا للطاقة الكهربائية "كيبكو"، على بُعد 270 كيلومترا إلى الغرب من "أبو ظبي"، ويهدف إلى بناء أربعة مفاعلات متطورة بالماء المضغوط، بإنتاج يصل إلى 1400 ميغاواط.وقد فازت "كيبكو" بحق تنفيذ المشروع في ديسمبر 2009، وبدأت أعمال الإنشاءات في يوليو 2012.