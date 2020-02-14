سفير الصين لدى سيول يشكر كوريا على مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا

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عبر السفير الصيني الجديد لدى كوريا الجنوبية عن امتنان بلاده لكوريا لمساعدتها في حرب الصين المستمرة ضد فيروس كورونا الجديد.وفي مقال نشرته أمس الاثنين صحيفة الشعب اليومية، وهي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، قال سفير الصين لدى كوريا الجنوبية "شينغ هايمينغ" إن الصينيين لن ينسوا أبدًا الصداقة الشبيهة بالأخوّة مع الكوريين الجنوبيين. وأضاف "شينغ" أنه عندما تواجه الصين مشكلة، فإن كوريا الجنوبية الجارة الوثيقة تقف مع الشعب الصيني.وأشار "شينغ" إلى أن تفشي فيروس كورونا قد اختبر قوة الصداقة بين الصين والبلدان الأخرى، وقال إن التقاليد الودية المتمثلة في المساعدة والدعم بين كوريا الجنوبية والصين ستعزز من علاقاتهما الثنائية.كما قدم السفير الصيني الشكر على وجه الخصوص للرئيس "مون جيه إين" على تقديم المساعدة، وأيضا لرئيس بلدية سيول "بارك وان سون"، وللأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون".