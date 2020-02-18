انضمام المزيد من الناشطين العماليين للحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة

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انضم اثنان من كبار النشطاء العماليين إلى الحزب الديمقراطي الحاكم قبل الانتخابات العامة المقرر لها يوم 15 أبريل القادم.وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان أمس الاثنين، قدم الأمين العام للحزب الحاكم كلا من: "لي هيونغ صوك" رئيس مجموعة نقابية شاملة تمثل العمال في "تشانغ وان" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، و"كيم هيون جونغ" الرئيس السابق لاتحاد العاملين في القطاع الخدمي والمالي الكوري، باعتبارهما دعاة لحقوق العمال والتضامن الاجتماعي.وأعرب الأمين العام للحزب "يون هو جونغ" عن أمله في أن يساعد الاثنان من خلال انضمامهما للحزب في دعم سياسات الإدارة الشاملة للرئيس "مون جيه إين".وتعد هذه هي المرة الثانية التي يضيف فيها الحزب الحاكم قيادات من ممثلي العمال كأعضاء جدد هذا العام، بعد "كيم جو يونغ"، يوم التاسع من فبراير، الذي كان قد ترأس سابقًا اتحاد النقابات العمالية الكورية، وهو أحد أكبر اثنين من الاتحادات العمالية الرئيسية في كوريا.