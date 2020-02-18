كوريا الجنوبية ترسل طائرة رئاسية لإجلاء مواطنيها من السفينة السياحية اليابانية

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قررت حكومة كوريا الجنوبية إرسال طائرة رئاسية لإجلاء مواطنيها الموجودين على متن سفينة سياحية تخضع للحجر الصحي في اليابان بسبب إصابة العديد من ركابها بفيروس كورونا الجديد.وقال المركز الكوري الرئيسى للإغاثة من الكوارث إن الحكومة تجري حاليا محادثات مع الحكومة اليابانية لإرسال طائرة رئاسية إلى مطار "هانيدا" بعد ظهر اليوم الثلاثاء لإعادة المواطنين الكوريين الجنوبيين الموجودين على متن السفينة "دياموند برنسيس" فى ميناء "يوكوهاما".وتسعى الحكومة الكورية إلى إعادة 14 مواطنا كوريا من بين ركاب السفينة وطاقمها بناءً على طلبهم. ومن بين أولئك الـ14، اتضح أن حوالي عشرة منهم يرغبون في العودة إلى البلاد. وإذا تم إجلاء أولئك الكوريين، فسوف يتم وضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.ويذكر أن السلطات اليابانية قررت احتجاز السفينة "دياموند برنسيس" فى ميناء "يوكوهاما" على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث تم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 400 من ركابها وأفراد طاقمها بفيروس كورونا الجديد.