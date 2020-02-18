المحكمة ترفض اعتقال منتجي برنامج اختبار الفنانين في قضية تزوير الأصوات

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رفضت محكمة محلية إصدار أوامر اعتقال لمنتجي برنامج تلفزيوني للموسيقى الشعبية الكورية "كي بوب"، بسبب اتهامات بالتزوير.ورفضت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الاثنين طلب النيابة العامة بإصدار أوامر توقيف بحق اثنين من منتجي برنامج "آيدول سكول" الذي كانت تبثه قناة "إم نت" في عام 2017، قائلة إنه من الصعب إدراك السبب والحاجة للتوقيف في هذه المرحلة.وكانت الشرطة قد طلبت استصدار أوامر للقبض على المنتجيْن يوم الجمعة الماضي بتهمة عرقلة العمل والاحتيال.ويواجه أولئك المنتجان اتهامات بتزوير أصوات الجمهور في البرنامج الموسيقي الذي تم عرضه في الفترة بين يوليو وسبتمبر من عام 2017. وقدمت الشرطة هذا الطلب خلال تحقيقات موسعة في فضيحة التزوير واسعة النطاق التي شارك فيها مسؤولون في برنامج موسيقي آخر ضمن نفس القناة التلفزيونية.