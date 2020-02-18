وزير المالية يقول إنه سيتم الكشف عن لوائح عقارية إضافية هذا الأسبوع

Photo : KBS

قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن الحكومة ستكشف عن لوائح عقارية إضافية خلال هذا الأسبوع، حيث استمرت أسعار المساكن في منطقة العاصمة في الارتفاع على الرغم من الإرشادات التي تم وضعها من قبل.جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها قناة "كي بي إس" أمس الاثنين، حيث أوضح "هونغ" أنه من المتوقع الإعلان عن الإجراءات الجديدة في غضون هذا الأسبوع، بمجرد الانتهاء من المشاورات ذات الصلة.وقال الوزير إن الحكومة تشاورت مع الوزارات ذات الصلة بشأن تلك الإجراءات، كما أن المناقشات ذات الصلة مع الحزب الديمقراطي الحاكم في المرحلة النهائية أيضًا. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المساكن في كل من "سو وان" و"يونغ إين" و"صونغ نام" في مقاطعة "كيونغ كي"، بعد سلسلة من اللوائح الحكومية العقارية التي استهدفت تبريد سوق الإسكان الساخنة في سيول. وأضاف الوزير "هونغ" أن الحكومة راقبت عن كثب "تأثير البالون" الذي أدى إلى رفع أسعار المساكن في مناطق أخرى، وناقشت تدابير لمعالجته. لكنه أكد أيضا أن التدابير المخطط لها لا تستهدف مناطق معينة مثل "سو وان" و"يونغ إين" و"صونغ نام"، لكنها جزء من اللوائح الحالية التي تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار المساكن وتعزيز الحملة على المعاملات العقارية غير القانونية.