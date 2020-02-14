كوريا الشمالية أنفقت 75 ألف دولار لاستيراد خيول من روسيا العام الماضي

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قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أمس الاثنين، نقلا عن بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الروسية، إن كوريا الشمالية أنفقت حوالي 75 ألف دولار لاستيراد 12 من الخيول الروسية في شهر أكتوبر من العام الماضي.وأوضح التقرير أن تلك كانت أكبر عملية شراء للخيول بواسطة كوريا الشمالية منذ عام 2015 عندما أنفقت 192 ألف دولار على 61 حصانًا اشترتها من روسيا.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية قد استوردت 138 حصانًا على الأقل بين عاميْ 2010 و2019، بتكلفة إجمالية بلغت 584 ألفا و300 دولار. وتم إجراء عمليات الشراء رغم أن النظام الحاكم في بيونغ يانغ يخضع لعقوبات دولية صارمة بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.ويذكر أنه في شهريْ أكتوبر وديسمبر الماضيين، شوهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وهو يركب حصانًا أبيض فوق المنحدرات الثلجية لجبل "بيكدو" المقدس في كوريا الشمالية.