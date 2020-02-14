كوريا الشمالية تؤكد مجددا خلوها من فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

أكدت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى على أنه لا يوجد في كوريا الشمالية أي حالات مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.وشددت الصحيفة على أنه "لم يتم العثور على أي حالة مؤكدة" من الفيروس، نقلاً عن مسؤول في قطاع الصحة العامة. ونقلت الصحيفة أيضا عن المسؤول قوله إنه بعد اندلاع الفيروس في الصين، تحولت كوريا الشمالية بسرعة إلى نظام الحجر الصحي الطارئ، حيث نفذت تدابير وقائية على مستوى البلاد.ويذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت في يوم 28 يناير الماضي فرض حالة طوارئ وطنية للتعامل مع قضية تفشي الفيروس المميت في الصين المجاورة، حيث شكلت فرقا للحجر الصحي على المستويين المركزي والإقليمي.وقد أكدت كوريا الشمالية مرارًا وتكرارًا أنه لا توجد لديها حالات مؤكدة من الإصابة بالفيروس.