انخفاض بنسبة 36% في واردات كوريا من السلع الاستهلاكية اليابانية في يناير

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أدت حركة "مقاطعة اليابان" في كوريا الجنوبية، التي استمرت منذ سبعة أشهر، بعد أن شددت اليابان قيود التصدير على مواد التكنولوجيا الفائقة الرئيسية لكوريا، إلى تخفيض كبير في واردات كوريا من المواد الاستهلاكية اليابانية.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية، بلغ حجم واردات كوريا من السلع الاستهلاكية اليابانية في شهر يناير الماضي 225,5 مليار وون، أي حوالي 190 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 35,9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويمثل هذا الرقم انخفاضًا حادًا على الرغم من أن إجمالي واردات كوريا قد انخفضت بنسبة 8,9% على أساس سنوي الشهر الماضي.ووفقا لبيانات قدمتها هيئة الجمارك إلى النائب البرلماني "كيم تشونغ أو" من الحزب الديمقراطي الحاكم، انخفضت واردات كوريا من الجعة اليابانية بأكثر من 98% على أساس سنوي، لتصل إلى 126 ألف دولار في يناير، كما انخفضت واردات كوريا من السيارات اليابانية بحوالي 70% على أساس سنوي لتصل إلى 22 مليون دولار في الشهر الماضي.