إطلاق قمر كوريا الجنوبية الصناعي لرصد الهواء غدًا الأربعاء

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من المقرر أن يتم إطلاق قمر كوريا الجنوبية الصناعي ثابت المدار المخصص لمراقبة البيئة غدًا الأربعاء كما هو مخطط له.ووفقًا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيتم إطلاق أول قمر صناعي ثابت المدار في العالم لغرض مراقبة البيئة "تشوليان-2 ب" من مركز غويانا للفضاء في أمريكا الجنوبية في الساعة 7:18 صباح الأربعاء.وسوف يتم حمل القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 3.4 أطنان على مركبة الفضاء "آريانا-5".وقد وصل القمر الصناعي إلى مركز الفضاء جوًّا في السادس من يناير، من المعهد الكوري لأبحاث الفضاء، وخضع لفحوصات لمدة شهر.ومن المقرر أن يقوم القمر الصناعي الجديد بمراقبة ورصد 20 نوعًا من ملوثات الهواء من موقع ثابت على ارتفاع 36 ألف كيلومتر فوق الأرض.وسوف يجري القمر الصناعي عمليات أولية لبضعة أشهر، قبل أن يبدأ في إرسال البيانات حينيا عن ظروف المحيط في أكتوبر، ثم سيبدأ في إرسال المعلومات الجوية في عام 2021.