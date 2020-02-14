الرئيس مون يأمر مجلس الوزراء بتقديم الدعم الاستباقي للشركات وسط تفشي فيروس كورونا -19

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حث الرئيس "مون جيه إين" المسؤولين على اتخاذ خطوات استباقية وخاصة، لحماية سلامة المواطنين وسبل عيشهم، قائلًا إن حالات الطوارئ تستدعي اتخاذ تدابير طارئة.وأمر "مون" مجلس وزرائه باتخاذ تدابير صارمة للتصدي للتداعيات الاقتصادية.وفي معرض تقييمه بأن الوضع الحالي أكثر خطورة مما يظنه الكثيرون، توقع مون أن تتعرض البلاد لضربة بسبب الركود الاقتصادي في الصين، مشيرًا إلى التأثيرات الواضحة على سلاسل الإمداد المحلية والإنتاج المرتبط بالصين.وقال "مون" إن موافقة مجلس الوزراء على استخدام أموال الطوارئ الحكومية خلال الاجتماع يجب أن تكون مجرد بداية، مضيفًا أنه يجب ألا تكون هناك قيود في معالجة الأوضاع الاقتصادية الطارئة.ودعا الرئيس على وجه الخصوص إلى حزمة من تدابير الدعم لتقليل التأثير على الشركات المحلية، مثل تقديم المساعدات المالية والإعفاءات الضريبية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الشركات والأعمال الصغيرة.كما أمر "مون" بإجراء مراجعات لتوسيع نطاق حوافز الاستثمار في الشركات، حاثا المسؤولين على عدم الخوف من التفكير خارج الصندوق للتوصل إلى تدابير دعم متنوعة.ودعا الرئيس الكوري المواطنين إلى الإيمان بجهود الحجر الصحي للحكومة والعودة إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية الطبيعية.ويعتزم الرئيس "مون" تقليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس إلى الحد الأدنى، حيث تعهد بإحداث تغيير ملحوظ في الاقتصاد المحلي وتحسين سبل عيش الناس، وسط علامات على الانتعاش في الداخل والخارج.وحث الرئيس الكوري البرلمان على القيام بدوره في مساعدة البلاد على التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية.