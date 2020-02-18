حزب بارون ميريه يطرد 9 من نوابه ويوشك على التفكك

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طرد حزب "بارون ميريه" المحافظ الصغير تسعة من نوابه الذين تم انتخابهم بالتمثيل النسبي.وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع عام للحزب اليوم الثلاثاء، ومن بين النواب الذين تم طردهم 6 نواب مؤيدين للمؤسس المشارك للحزب "آن تشول سو"، وكان 5 منهم يخططون للانضمام إلى "آن" في تأسيس حزب جديد.وبعد وقت قصير من الاجتماع العام، قدم النواب التسعة إلى مكتب وقائع البرلمان إشعارًا بشأن تغيير أحزابهم المسجلة.وتأتي خطوة الطرد لتجاوز القواعد البرلمانية وتمكين النواب المعنيين من الحفاظ على مقاعدهم حتى بعد تركهم للحزب، حيث ينص قانون البرلمان على فقدان النائب الذي تم انتخابه عن طريق التمثيل النسبي لمقعده إذا ترك حزبه، أما إذا تم طرده من الحزب فيمكنه الاحتفاظ بمقعده.وبعد هذه الخطوة، أصبح لحزب "بارون ميريه" ثمانية نواب فقط.ومع وجود أربعة نواب آخرين يخططون لترك الحزب في المستقبل القريب، من بينهم "كيم دونغ تشول" و"بارك جو سون"، يبدو الحزب على وشك التفكك.