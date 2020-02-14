عودة الطائرة الحكومية الكورية من اليابان

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عادت طائرة تابعة للحكومة الكورية الجنوبية من اليابان اليوم الأربعاء وعلى متنها سبعة تم إجلاؤهم من سفينة سياحية مصابة بفيروس كورونا الجديد.ووصلت الطائرة التابعة لسلاح الجوالكوري إلى مطار "كيم بو" الدولي في غرب سيول في الساعة 6:27 صباحًا، بعد حوالي أربع ساعات من الإقلاع من مطار "هانيدا" بطوكيو.ووصلت الطائرة التى تقل طواقم طبية وموظفين فى الحجر الصحى ومسؤولىن من وزارة الخارجية، إلى المطار اليابانى فى الساعة 2:50 من بعد ظهر أمس الثلاثاء لإعادة الرعايا الكوريين الجنوبيين من السفينة السياحية "دياموند برنسيس".ويذكر أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هم ستة كوريين جنوبيين وزوجة يابانية، من بين 14 كوريًا جنوبيًا كانوا على متن السفينة. وكان قد تم فرض حجر صحي على السفينة في ميناء يوكوهاما منذ أوائل هذا الشهر. وبعد وصولهم، خضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لفحوصات طبية في المطار قبل وضعهم في عزل لمدة 14 يومًا في منشأة بمكتب الحجر الصحي بمطار إنتشون الدولي.