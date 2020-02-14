إطلاق أول قمر صناعي لمراقبة الهواء في العالم بنجاح

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أطلقت كوريا الجنوبية أول إطلاق قمر صناعي ثابت لمراقبة البيئة بنجاح اليوم الأربعاء من مركز فضائي في أمريكا الجنوبية. وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية إن الصاروخ "آريان 5" الذي حمل القمر الصناعي "تشوريان 2 بي"، قد انطلق من مركز الفضاء في غويانا الفرنسية في الساعة 7:18 صباحًا.وقد انفصل القمر الصناعي الذي يزن 3,4 طن عن مركبة الإطلاق بعد حوالي 30 دقيقة من الإقلاع، وأجرى أول اتصال له مع محطة أرضية في حوالي الساعة 8 صباحًا. وسوف يقوم هذا القمر الصناعي الذي يعد أول قمر ثابت بالنسبة للأرض لمراقبة البيئة، على مستوى العالم، بمراقبة حركة الغبار الناعم والملوثات الأخرى في الهواء في منطقة شرق آسيا، من موقع ثابت على بعد يبلغ حوالي 36 ألف كيلومتر فوق خط الاستواء.وقد تم بناء القمر بواسطة كونسورتيوم بقيادة معهد أبحاث الفضاء الكوري. ومن المتوقع أن يرسل القمر "تشوريان 2 بي"، وهو توأم القمر "تشوريان 2 إيه" الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2018، بيانات في الوقت الفعلي عن ظروف المحيط، بدءا من أكتوبر، ومعلومات عن الغلاف الجوي بدءا من العام القادم 2021.