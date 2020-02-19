منظمة الصحة تجتمع مع مسؤولين كوريين شماليين بشأن فيروس كورونا

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تخطط منظمة الصحة العالمية لترتيب اجتماع مع بعثة كوريا الشمالية لدى مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية من أجل مناقشة قضية اندلاع فيروس كورونا الجديد.وقال "مايكل ريان" المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء في جنيف، إن منظمة الصحة العالمية ستجتمع قريباً مع مسؤولين كوريين شماليين. وأوضح "ريان" أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن كوريا الشمالية لديها حالات مؤكدة في الوقت الحالي، لكن السلطات الكورية الشمالية تشعر بالقلق إزاء احتمال تفشي الفيروس مثلها مثل الحكومات الأخرى.وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تركز جهودها على توفير معدات الحماية لكوريا الشمالية. ويذكر أنه بعد اندلاع الفيروس في الصين، أعلنت كوريا الشمالية حالة طوارئ وطنية وتحولت إلى نظام الحجر الصحي في حالات الطوارئ أواخر الشهر الماضي من أجل منع وصول الفيروس إلى البلاد.وقد ادعت كوريا الشمالية مرارًا وتكرارًا أنه ليست لديها أي حالات مؤكدة من الإصابة بالفيروس.