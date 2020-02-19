حالات جديدة متعددة من فيروس كورونا في ديغو

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تم الإبلاغ عن حالات جديدة متعددة من فيروس كورونا الجديد في مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ القريبة منها، بعد يوم واحد من تأكيد المدينة التي تقع في جنوب شرق كوريا الجنوبية، بالعثور على أول مريض بالفيروس فيها.وقال مستشفى جامعة كيونغ بوك الوطنية في ديغو إنه قرر إغلاق غرفة الطوارئ التابعة له بدءا من الساعة 11:15 من مساء أمس الثلاثاء، وتم نقل المرضى المقيمين هناك إلى أجنحة عامة. وقال مصدر مسؤول إن رئيس المستشفى أمر بالإغلاق بعد أن تم التأكد من إصابة بعد المرضى بالفيروس بينما كانوا يتلقون علاجا داخل غرفة الطوارئ.وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن العدد الدقيق للمرضى الذين تم التأكد من إصابتهم، بواسطة المركز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ومن المعروف أن حوالي 10 أشخاص قد أصيبوا حديثًا بالعدوى في تلك المنطقة. كما تم التأكد من إصابة امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا وتعيش في مدينة ديغو، بفيروس كورونا الجديد أمس الثلاثاء، لتكون الحالة المؤكدة الـ31 في البلاد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالة إصابة في منطقة مقاطعتيْ "كيونغ سانغ". وتقول التقارير إن المريض الذي تم التأكد من إصابته مؤخرا ولم يكن لديه سجل بالسفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي أو إجراء أي اتصال مع المرضى المؤكدة إصابتهم، قد زار عددًا كبيرًا من المناطق، بما في ذلك ديغو وسيول، وهو ما أثار مخاوف من أنه قد نقل الفيروس للآخرين.