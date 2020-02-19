وزير الصحة الكوري الشمالي يؤكد عدم وجود إصابات بفيروس كورونا

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قال وزير الصحة في كوريا الشمالية إنه لا يوجد أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، كما لا يوجد أي حالات إصابة مشتبه بها.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الصحة العامة "أوه تشون بوك"، أمس الثلاثاء، خلال مقابلة مع التليفزيون المركزي الكوري الشمالي، وهو ما يعد أول تصريح في هذا الصدد بواسطة أكبر مسؤول عن الصحة في الدولة الشيوعية.وقال الوزير الكوري الشمالي إن حقيقة أنه لم يتم العثور على أي حالة مؤكدة أو مشتبه فيها من الفيروس الجديد في البلاد يمكن أن تتسبب في تراخي الناس عن التزام الحذر، وشدد على أنه يتعين على البلاد أن تظل متيقظة وأن تواصل جهود الحجر الصحي الوقائية لمنع الفيروس المعدي.وكانت صحيفة "رودونغ شينمون"، الجريدة الرسمية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، قد نشرت مقالا في وقت سابق من يوم أمس، أكد فيه مسؤول في قطاع الصحة العامة على أنه لم يتم العثور على أي حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.