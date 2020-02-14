15 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا

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زاد عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ليصل إلى 46 حالة إصابة، حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، حيث زاد عدد المصابين بمقدار 15 شخصا خلال يوم واحد، من بينهم 13 مصابا يعيشون في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.وقد تبين أن 11 شخصا منهم ذوي علاقة بالمصاب الحادي والثلاثين الذي كان قد تم التأكد من إصابته بالفيروس أمس، حيث اتصل 10 منهم بالمصاب الأخير في إحدى الكنائس، بينما اتصل به مصاب واحد في مستشفى، ويتم حاليا استجواب المصابين المتبقيين بواسطة السلطات الصحية للتعرف على كيفية التواصل معه.كما شهدت كوريا أول حالة إصابة بالفيروس لدى طفلة، تبلغ من العمر 12 عاما، وهي ابنة المصاب العشرين الذي تم التأكد من إصابته بالفيروس بعد أن كان قد اتصل مع المصاب الخامس عشر سابقا.وحاليا تتلقى الفتاة علاجا طبيا في حجر صحي تابع لمستشفى جامعة سيول بمدينة "بون دانغ".وفي منطقة "سونغ دونغ" في سيول، تم التأكد من إصابة رجل كوري يبلغ من العمر 78 عاما، وهو يتلقى حاليا علاجا طبيا في حجر صحي تابع للمستشفى المركزي الوطني.